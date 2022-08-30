Стало известно, что написано в письме-предупреждении Нетаниягу по делу о трагедии на горе Мерон

Лидер партии «Ликуд» Биньямину Нетаниягу получил письмо-предупреждение, касающееся расследования трагедии на горе Мерон, с обвинением, что он не придал должного значения вопросам безопасности.

Комиссия по расследованию трагедии, произошедшей на горе Мерон, отправила нескольким чиновникам письма с предупреждением. Одним из получателей оказался лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

В тексте письма-предупреждения сказано, что Биньямин Нетаниягу, который на тот момент занимал должность премьер-министра «не действовал так, как ожидалось»: «Как человек, занимающий такой высокий пост в стране, он знал или должен был знать, что для паломников, которые отправляются праздновать Лаг Ба-Омер на гору Мерон, существует угроза, поскольку за могилой раввина Шимона Бар Йохая плохо ухаживали на протяжении многих лет».

Комиссия отметила, что вопросы безопасности объекта рассматривались государственным контролером и неоднократно доводились до сведения правительства. Но бывший премьер-министр Нетаниягу не обеспечил эффективного контроля за тем, как правительство занимается решением проблемы.

Что касается бывшего министра общественной безопасности Амира Оханы, комитет говорит, что он «не придал должного значения опасности и не решил достаточно вопросов по этому поводу».

Напомним, что в результате массовой давки, произошедшей на горе Мерон в апреле 2021 года, погибли 45 человек. Это стало самой крупной трагедией за всю историю Израиля. Продолжается расследование обстоятельств инцидента.

«Курсор» писал ранее, что государственная-следственная комиссия отправила также письма-предупреждения, касающиеся трагедии, начальнику полиции Коби Шабтаю и командиру северной полиции Шимону Лави, который покинул свою должность в прошлом месяце.

Еще мы писали, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу в прошлом месяце 2022 года дал показания перед государственной комиссией по расследованию трагедии на горе Мерон.