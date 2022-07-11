Скандал в аэропорту Бен-Гурион: новые подробности

Согласно правилам аэропорта, багаж не востребованный владельцами в течение 90 дней, может быть выставлен на аукцион.

В социальных сетях продолжают возмущаться поведению работников аэропорта Бен-Гурион. Так, появилось видео, на котором они потрошат чемоданы туристов, выбрасывая и портя вещи.

Как рассказал очевидец, который и снял разлетевшийся в интернете ролик, часть ценностей, найденных работниками в чемоданах, они решили забрать себе.

В Управлении аэропортов прокомментировали инцидент. Они заявили, что все очень серьезно. Гендиректор поручил создать комитет и начать расследование.

Также произошедшее прокомментировала министр транспорта Мерав Михаэли. Она также заявила о расследовании, а в администрации аэропорта должны принять все меры, чтобы наказать виновников.

«Это недопустимо», — заявила она.

Ранее наш сайт сообщал, что военнослужащая ЦАХАЛа и ее командир подозреваются в жестоком обращении с животными. Военная полиция 10 июля начала расследование в отношении военнослужащей ЦАХАЛа и ее командира. Они подозреваются в жестоком обращении с животными.

Кроме того, редакция Курсора писала, что сержант ВВС, который обвиняется в изнасиловании, приговорен к 20 месяцам заключения. В рамках судебной сделки, суд приговорил сержанта ВВС Израиля к 20 месяцам заключения, а также штрафу в 15 тысяч шекелей. Напомним, что он обвинялся в изнасиловании, однако получил срок лишь за непристойные действия в отношении девушки-военнослужащей.