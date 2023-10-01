Мужчина перевернулся на минитракторе и получил смертельные травмы.

Стало известно имя израильтянина, погибшего в Румынии - им оказался то 24-летний житель Ашкелона Никита Богомилов.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что молодой человек работал охранником в больнице «Барзилай».

Также, согласно сообщению, причиной смерти стал несчастный случай — мужчина перевернулся на квадроцикле и получил смертельные травмы.

Мэр Ашкелона Томер Глам выразил соболезнования близким Никиты. У молодого человека остались родители, брат и сестра.

Как сообщал Курсор, 24-летний израильтянин погиб около двух часов утра в результате аварии на квадроцикле во время путешествия по Румынии, к северу от столицы Бухареста.

Инцидент находится под контролем израильского консула в Бухаресте и отдела по израильтянам за границей в министерстве иностранных дел. Израильский консул в городе и МИД связались и проинформировали родственников и членов семьи погибшего.

Напомним, в сентябре авария с участием паломников произошла по дороге в Умань. Трагедия случилась на трассе в Винницкой области. Так, на подъезде к городу Винница автомобиль с тремя израильтянами столкнулся с другим автомобилем, в котором находились украинцы. В результате этой аварии погибла молодая украинка.

Всех трех паломников, включая водителя, полицейские задержали для допроса. В министерство иностранных дел заявили, что консул Израиля в Киеве следит за развитием событий и активно участвует в данном случае.

Также мы писали о том, что в турецкой провинции Анталия произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором, согласно обновленным данным, пострадали 17 человек, среди них 7 - израильские туристы.