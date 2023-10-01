Смертельный инцидент произошел с молодым израильтянином в Румынии

Молодого человека не смогли спасти. Израильским дипломатам известно об инциденте.

24-летний израильтянин погиб около двух часов утра в результате аварии на квадроцикле во время путешествия по Румынии, к северу от столицы Бухареста.

Об этом пишет газета Israel Hayom в Твиттере.

Инцидент обрабатывается израильским консулом в Бухаресте и отделом по израильтянам за границей в министерстве иностранных дел.

Израильский консул в городе и МИД связались и проинформировали родственников и членов семьи погибшего.

Курсор также сообщал, что мужчина «умер» на семь минут и поделился своими ощущениями.