Стало известно, как часто израильтяне во время болезни обращаются к врачу

Оказалось, что наши граждане болеют меньше, чем европейцы и американцы.

Аналитики ЦСБ благодаря опросу выяснили, как израильтяне воспринимают болезни, и часто ли они обращаются за медицинскими услугами.

Об этом пишет ijhpr.biomedcentral.

По телефону эксперты опросили 1862 граждан старше 15 лет. Почти половина (49,5 процента) заявили, что болели в предыдущем месяце и почти все заболевшие (45 процентов) задумались над тем, чтобы обратиться за помощью медиков, а 35,2 процента сделали это и 1,5 процент в итоге был госпитализирован в больницу.

Из обратившихся 58 процентов отправились к семейному врачу, 29 процентов — к специалисту и большая часть (80 процентов) была полностью удовлетворена оказанными услугами.

В процессе исследования выяснилось, что израильтяне болеют меньше, чем европейцы и американцы. При этом, жители периферии гораздо реже прибегают в медицинской помощи. Специалисты говорят, что это может быть связано с проблемой доступности медицинских услуг.

«Курсор» писал ранее, что правительство намерено одобрить законопроект о хозяйственном регулировании на 2023-2024 гг., в котором есть статья, подразумевающая изменение порядка получения больничных листов.

Еще мы писали, что на рассмотрение депутатов Кнессета передали черновой вариант законопроекта о государственном регулировании на текущий год, в котором представлены множественные изменения и реформы, в частности предлагается штрафовать пациентов, если они пропускают у врача очередь.

Напомним, что в медицинском центре Галилеи в Нагарии была установлена «умная комната» для управления инвентарем в операционных — первая в своем роде.