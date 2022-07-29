Стало известно, как израильская организация помогает украинцам в Николаеве

Помощь в обеспечении жителей Николаева питьевой водой оказала израильская организация IsraAID. До этого в городе могла наступить критическая ситуация из-за разрушения водопровода при обстрелах российской армии.

Неправительственная организация IsraAID помогла украинскому городу Николаеву восстановить подачу чистой питьевой воды после разрушений из-за сильных обстрелов. Это обеспечит водой 475 тысяч жителей.

Израильская компания передала четыре системы фильтрации воды с обратным осмосом, поскольку нехватка питьевой воды представляет собой серьезную проблему, особенно в жаркое летнее время.

Проблема стояла перед населением южноукраинского города-порта Николаева уже с апреля, когда в результате боевых действий был поврежден водопровод. Хотя подачу водопроводной воды восстановили примерно за месяц, но она по-прежнему была непригодна для питья, а многие жители испытывали трудности с доступом к чистой безопасной воде.

Израильские системы водоснабжения были доставлены 28 июля, их планируют установить в четырех административных центрах, что позволит восстановить доступ к безопасной питьевой воде в этих районах.

Представитель муниципалитета Николаева по коммунальным вопросам Сергей Коренев сказал, что жители будут иметь бесплатный круглосуточный доступ к системам, которые будут полностью готовы к работе в течение трех часов после установки.

«Доступ к безопасной воде является одним из основных прав человека и необходим для обеспечения жизнеспособности общины», — сказал генеральный директор IsraAID Йотам Полизер.

«Курсор» писал, что война в Украине привела к резкому всплеску репатриации из рф* в Израиль.

Ранее мы информировали, что опрос показал, что большинство репатриантов из россии и Украины собираются остаться в Израиле.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!