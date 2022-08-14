Айзенкот вернулся в политику: как отреагировал Яир Лапид

Лапид оставил сообщение в твиттере в связи с новостью о том, что бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот займет третье место в новой партии после министра обороны Бени Ганца и министра юстиции Гидеона Саара.

«Сегодня утром я разговаривал с бывшим начальником Генштаба Гади Айзенкотом и поздравил его с приходом в политику. Айзенкот хороший, умный и ценный человек, и я не сомневаюсь, что он внесет большой вклад в общественную жизнь», — написал Яир Лапид.

שוחחתי הבוקר עם הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט ובירכתי אותו על הצטרפותו לפוליטיקה. איזנקוט הוא אדם טוב, חכם וערכי ואין לי ספק שיתרום רבות לחיים הציבוריים. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) August 14, 2022

Кроме того, стало известно, что бывший депутат Кнессета от Ямины Матан Кахана покидает свою партию, чтобы присоединиться к новой объединенной партии, возглавляемой Бени Ганцем, Гидеоном Сааром и Гади Эйзенкотом.

«Курсор» ранее информировал, что бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот решил участвовать на следующих выборах в Кнессет.

«Курсор» писал, что стало известно о реакции Нетаниягу на теракт в Иерусалиме. Параллельно с Лапидом, Ганцем, Либерманом и другими заявление о теракте в Иерусалиме опубликовал лидер оппозиции.