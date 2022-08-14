Гади Айзенкот возвращается в политику: к какой партии присоединился бывший начальник Генштаба

Новая партия «Государственный лагерь» объединила усилия бывшего начальника Генштаба и еще двух партий в единый союз для участия в предстоящих выборах.

Бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот займет третье место в партии после министра обороны Бени Ганца и министра юстиции Гидеона Саара.

Об этом сообщили в israelhayom.

Гади Айзенкот присоединяется к Ганцу — «Государственный лагерь» запущен. Вместе с партией «Кахоль-Лаван»-«Тиква Хадаша» Гади Айзенкот будет баллотироваться на предстоящих выборах по совместному списку «Государственный лагерь» (Ха-Махане ха-мамлахти).

В воскресенье было объявлено, что «Государственный лагерь» возглавит министр обороны Бени Ганц, на втором месте будет министр юстиции и председатель «Тиква Хадаша» Гидеон Саар, а на третьем — Гади Айзенкот. К списку также присоединится Матан Кахане из Правой партии.

«Курсор» ранее информировал, что бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот решил участвовать на следующих выборах в Кнессет. Айзенкот сообщил своим соратникам о своем решении, и предполагается, что он не будет создавать новую партию, а присоединится к уже существующей.

«Курсор» писал, что стало известно о реакции Нетаниягу на теракт в Иерусалиме. Параллельно с Лапидом, Ганцем, Либерманом и другими заявление о теракте в Иерусалиме опубликовал лидер оппозиции Нетаниягу.

Напомним, теракт в Иерусалиме: Либерман озвучил заявление. «Мы не позволим наносить вред гражданам Израиля и их безопасности», — написал он.