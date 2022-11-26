Нахман Шай жестко раскритиковал назначение Бен-Гвира министром

Министр Нахман Шай (Авода) появился сегодня в субботу на Шабатарбуте и подверг критике новое назначение Итамара Бен-Гвира, согласованное между Отцмой Иехудит и Ликудом, в результате которого Бен-Гвир будет служить в правительстве Нетаниягу в качестве министра внутренней безопасности с дополнительными полномочиями, так как отныне его должность будет называться «министр национальной безопасности».

«Такого не бывает. Премьер-министр отвечает за национальную безопасность, и именно он должен интегрировать все дисциплины, составляющие национальную безопасность, — сказал министр Шай в начале своего выступления. — Давать министерству внутренней безопасности другое название — бредовая идея, не имеющая смысла и несущая только вред и оскорбительность. «Министр национальной безопасности» означает, что тогда мы призываем к расколу между еврейскими гражданами и арабскими гражданами Государства Израиль».

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