В СМИ сообщили, сколько портфелей могут получить ультраортодоксальные партии

Как пишет Arutz Sheva, ожидается, что главе партии ШАС Арье Дери в новом правительстве будут переданы портфели министерства внутренних дел и транспорта. Дери также будет назначен заместителем премьер-министра.
Партия ШАС также получит министерство по делам религий, министерство Негева и Галилеи, министерство здравоохранения и, возможно, еще одно министерство.
Между тем, Иудаизм Торы, скорее всего, получит министерство жилищного строительства и строительства и, возможно, также министерство по делам Иерусалима.
Ранее Курсор писал про тупик в коалиционных переговорах: «Яадут а-Тора» потребовала остановить распределение портфелей.