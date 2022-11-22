В СМИ сообщили, сколько портфелей могут получить ультраортодоксальные партии

От шести до восьми министерств достанется партиям ШАС и Иудаизм Торы в новом правительстве.

Как пишет Arutz Sheva, ожидается, что главе партии ШАС Арье Дери в новом правительстве будут переданы портфели министерства внутренних дел и транспорта. Дери также будет назначен заместителем премьер-министра.

Партия ШАС также получит министерство по делам религий, министерство Негева и Галилеи, министерство здравоохранения и, возможно, еще одно министерство.

Между тем, Иудаизм Торы, скорее всего, получит министерство жилищного строительства и строительства и, возможно, также министерство по делам Иерусалима.

Ранее Курсор писал про тупик в коалиционных переговорах: «Яадут а-Тора» потребовала остановить распределение портфелей.