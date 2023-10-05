Стало известно, когда израильские старшеклассники вернутся на занятия

Родителей школьников ожидает неожиданный "сюрприз".

Израильская система школьного образования до сих пор не синхронизировала учебное расписание, поэтому учебные занятия восстановятся только для учеников начальной и средней школы в ближайшее воскресенье. Учащиеся 10-12 классов пойдут в школу на день позже.

Об этом пишет "Детали".

Многие родители были негодовали этим внезапным продлением каникул и незавершенностью информации. Оказалось, что Организация учителей заключила с министерством образования соглашение, согласно которому взамен трех выходных дней между Судным днем и Суккотом учителя начальной и средней школы будут работать в дни, следующие за Песахом, Суккотом и Шавуотом. Это означает, что воскресенье становится рабочим днем для детских садов и школ после этих праздников.

Учителя старших классов, в свою очередь, относятся к Гистадруту и заключили другое соглашение относительно выходных. Они будут отдыхать после праздника Суккот и в Лаг ба-Омер. Поэтому ученики старших классов начнут свои учебные занятия на один день позже, в понедельник.

Таким образом, расписание возврата к учебному процессу в израильских школах варьируется в зависимости от учебного уровня и отношения учителей к разным профсоюзам.

Еще мы писали, что в Тель-Авиве отправили под домашний арест директора школы из-за интимной связи со школьником. Его обвиняют в связи с 17-летним подростком.