Стало известно, кому достанется Почетная президентская медаль Государства Израиль

Ицхак Герцог наградит Президентской медалью главу Кипра Никоса Анастасиадиса, писательницу Рэйчел Шапиру, бригадного генерала Пинхаса Бухриса, доктора Далию Падиллу, доктора Хаима Перри и актера Майкла Сигела за их уникальный вклад в Государство Израиль.
Об этом сообщает inn.co.il.
Отмечается, что награда президента вручается кандидату или кандидатам, которые внесли выдающийся вклад в Государство Израиль или человечество благодаря своему таланту, служению или каким-либо другим образом.
«Награда президенту Кипра будет вручена на специальной церемонии завтра (в среду), а остальные — на следующей неделе», — говорится в сообщении.
Добавим, что вручение Президентской медали было инициировано девятым президентом Государства Израиль, покойным Шимоном Пересом. Он была впервые вручена в 2012 году. До того, как президентом страны стал Ицхак Герцог, награда была вручена 26 номинантам.
С момента вступления в должность Герцог наградил Президентской медалью президента Чехии Милоша Земана и президента США Джо Байдена.
Как сообщал Курсор, в июне Израиль и Кипр подписали ряд межправительственных соглашений, в том числе о продаже средств индивидуальной защиты и тактического снаряжения для Национальной гвардии Кипра.
Также Курсор информировал о том, что Израиль продаст Кипру комплексы ПРО «Железный купол».
Кроме того, Курсор писал о том, что американский президент Джо Байден выступил перед израильтянами после того, как получил от Ицхака Герцога Почетную медаль президента Израиля.