Стало известно, кому достанется Почетная президентская медаль Государства Израиль

За время президентства Ицхака Герцога награды были удостоены лидеры Чехии и США Милош Земан Джо Байден.

Ицхак Герцог наградит Президентской медалью главу Кипра Никоса Анастасиадиса, писательницу Рэйчел Шапиру, бригадного генерала Пинхаса Бухриса, доктора Далию Падиллу, доктора Хаима Перри и актера Майкла Сигела за их уникальный вклад в Государство Израиль.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что награда президента вручается кандидату или кандидатам, которые внесли выдающийся вклад в Государство Израиль или человечество благодаря своему таланту, служению или каким-либо другим образом.

«Награда президенту Кипра будет вручена на специальной церемонии завтра (в среду), а остальные — на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Добавим, что вручение Президентской медали было инициировано девятым президентом Государства Израиль, покойным Шимоном Пересом. Он была впервые вручена в 2012 году. До того, как президентом страны стал Ицхак Герцог, награда была вручена 26 номинантам.

С момента вступления в должность Герцог наградил Президентской медалью президента Чехии Милоша Земана и президента США Джо Байдена.

Как сообщал Курсор, в июне Израиль и Кипр подписали ряд межправительственных соглашений, в том числе о продаже средств индивидуальной защиты и тактического снаряжения для Национальной гвардии Кипра.

Также Курсор информировал о том, что Израиль продаст Кипру комплексы ПРО «Железный купол».

Кроме того, Курсор писал о том, что американский президент Джо Байден выступил перед израильтянами после того, как получил от Ицхака Герцога Почетную медаль президента Израиля.