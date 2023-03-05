Стало известно, кто будет ответственен за проведение Лаг ба-Омера на горе Мерон

В воскресенье, 5 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Меир Поруш («Яадут а-Тора») опубликовали совместное заявление, в котором сказано, что Поруш наделен всеми необходимыми полномочиями для организации празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон.

Об этом сообщает портал Детали.

Издание напоминает, что неделю назад Поруш отказался от должности ответственного за организацию празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон в связи с отсутствием у него реальных полномочий.

«Министр от «Яадут а-Тора» жаловался на министерство по делам религий, а также на центр по развитию святых мест, возглавляемые представителями ШАС, которые создавали ему препятствия. По словам министра, вышеуказанные органы противились передаче выбранной министерством Поруша продюсерской компании в качестве организатора празднования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Поруш поблагодарил Нетаниягу «за своевременное вмешательство и существенное содействие в решении кризиса ради успешного проведения торжеств».

Курсор ранее писал, что страховые компании отказываются покрывать события Лаг ба-Омера. Выяснилось, что страховые компании отказываются страховать от ущерба или вреда, который может быть причинен на этих мероприятиях, и тех, кто посещает мероприятия Лаг ба-Омера в других местах по всему Израилю.

Также сообщалось, что в сети опубликовали уникальные архивные кадры празднования Лаг ба-Омер на Мероне в 50-х годах. Судя по этим редким архивным кадрам, взятым из фонда Спилберга и Еврейского университета Иерусалима, в те годы Лаг ба-Омер праздновали не менее широко и массово, чем в наше время.