Стало известно, кто будет представлять Израиль на похоронах королевы Елизаветы II

Подробности о похоронах 96-летней королевы будут опубликованы позже, но организаторы назвали церемонию «достойным прощанием с одной из определяющих фигур нашего времени».

Ожидается, что президент Ицхак Герцог будет представлять Израиль на похоронах королевы Елизаветы II в Лондоне 19 сентября, сообщили в субботу многочисленные ивритоязычные СМИ.

Официального подтверждения из офиса Герцога не поступало, хотя СМИ цитируют посланника Израиля в Великобритании, которая заявила, что информация подтверждена.

В сообщениях также говорится, что в субботу было решено, что премьер-министр Яир Лапид не будет присутствовать на похоронах британской королевы.

«Мы знаем, что президент Герцог обязательно приедет на похороны, и мы надеемся, что премьер-министр также сможет приехать», — цитируют СМИ посла Израиля в Великобритании Ципи Хотовели. Ее заявление было сделано до того, как было решено, что Лапид не будет присутствовать на похоронах.

Также в субботу Герцог, формальный глава государства Израиль, подписал книгу соболезнований королеве в резиденции британского посла в Тель-Авиве.

Herzog expected to represent Israel at Queen’s funeral; hails her ‘momentous reign’ https://t.co/zuBlENLD9T — The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 10, 2022

Согласно заявлению, опубликованному офисом Герцога, президент написал в книге: «От имени Государства и народа Израиля я выражаю свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Ее Величества Королевы Елизаветы II, правление которой было знаменательным и историческим. Она была иконой стабильности и маяком нравственности на службе своего народа. Да благословит Бог короля Чарльза III, и пусть он царит в мире».

Ранее Курсор писал, что еврейские организации почтили память королевы Елизаветы II.

Также мы сообщали, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II.