Стало известно, кто будет представлять Израиль на похоронах королевы Елизаветы II

Ожидается, что президент Ицхак Герцог будет представлять Израиль на похоронах королевы Елизаветы II в Лондоне 19 сентября, сообщили в субботу многочисленные ивритоязычные СМИ.
Официального подтверждения из офиса Герцога не поступало, хотя СМИ цитируют посланника Израиля в Великобритании, которая заявила, что информация подтверждена.
В сообщениях также говорится, что в субботу было решено, что премьер-министр Яир Лапид не будет присутствовать на похоронах британской королевы.
«Мы знаем, что президент Герцог обязательно приедет на похороны, и мы надеемся, что премьер-министр также сможет приехать», — цитируют СМИ посла Израиля в Великобритании Ципи Хотовели. Ее заявление было сделано до того, как было решено, что Лапид не будет присутствовать на похоронах.
Также в субботу Герцог, формальный глава государства Израиль, подписал книгу соболезнований королеве в резиденции британского посла в Тель-Авиве.
Согласно заявлению, опубликованному офисом Герцога, президент написал в книге: «От имени Государства и народа Израиля я выражаю свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Ее Величества Королевы Елизаветы II, правление которой было знаменательным и историческим. Она была иконой стабильности и маяком нравственности на службе своего народа. Да благословит Бог короля Чарльза III, и пусть он царит в мире».
Ранее Курсор писал, что еврейские организации почтили память королевы Елизаветы II.
Также мы сообщали, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II.