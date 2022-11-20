Стало известно, кто возглавит комитет Кнессета по иностранным делам и обороне

14:48, Сегодня
Новости Израиля, Политика
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Он также считается главным претендентом на пост министра обороны.

Комитет Кнессета по иностранным делам и обороне — временный, пока не будут завершены назначения комитетов — соберется завтра, чтобы проголосовать за утверждение депутата от Ликуда Йоава Галланта в качестве его нового главы.

Галлант, бывший глава Южного командования Армии обороны Израиля, был рекомендован Организационным комитетом, отвечающим за формирование парламентских комиссий Кнессета 25-го созыва.

Депутат «Ликуда» также считается главным претендентом на пост министра обороны, и в этом случае комитет найдет нового руководителя.

Ранее Курсор писал, что солдаты ЦАХАЛа потребовали назначить Смотрича министром обороны.

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