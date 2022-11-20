Стало известно, кто возглавит комитет Кнессета по иностранным делам и обороне

Он также считается главным претендентом на пост министра обороны.

Комитет Кнессета по иностранным делам и обороне — временный, пока не будут завершены назначения комитетов — соберется завтра, чтобы проголосовать за утверждение депутата от Ликуда Йоава Галланта в качестве его нового главы.

Галлант, бывший глава Южного командования Армии обороны Израиля, был рекомендован Организационным комитетом, отвечающим за формирование парламентских комиссий Кнессета 25-го созыва.

Live update: Likud’s Gallant slated to head Knesset Foreign Affairs and Defense Committee https://t.co/3Vs1JpoMgO — TOI ALERTS (@TOIAlerts) November 20, 2022

Депутат «Ликуда» также считается главным претендентом на пост министра обороны, и в этом случае комитет найдет нового руководителя.

Ранее Курсор писал, что солдаты ЦАХАЛа потребовали назначить Смотрича министром обороны.