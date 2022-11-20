Стало известно, кто возглавит комитет Кнессета по иностранным делам и обороне

Комитет Кнессета по иностранным делам и обороне — временный, пока не будут завершены назначения комитетов — соберется завтра, чтобы проголосовать за утверждение депутата от Ликуда Йоава Галланта в качестве его нового главы.
Галлант, бывший глава Южного командования Армии обороны Израиля, был рекомендован Организационным комитетом, отвечающим за формирование парламентских комиссий Кнессета 25-го созыва.
Депутат «Ликуда» также считается главным претендентом на пост министра обороны, и в этом случае комитет найдет нового руководителя.
Ранее Курсор писал, что солдаты ЦАХАЛа потребовали назначить Смотрича министром обороны.