Стало известно, на сколько выросло число запросов о признании инвалидности в 2022 году

Сегодня Национальный день памяти раненых в израильских войнах и террористических атаках.

Государство Израиль сегодня в воскресенье отмечает Национальный день памяти тех, кто был ранен в израильских войнах и террористических атаках.

Согласно Arutz Sheva, в течение прошлого года было обработало около 700 000 запросов на услуги в области медицины, социального обеспечения, реабилитации и трудоустройства, а также 138 968 часов психологической помощи ветеренам ЦАХАЛа с инвалидностью и их семьям.

Было подано более 4200 заявлений о признании инвалидности, что примерно на 30% больше, чем в 2021 году. 1400 из них касаются посттравматического стрессового расстройства.

В целом, медики обработали более 5700 заявлений о признании инвалидности, что на 50% больше, чем в 2021 году.

В 2022-м около 1200 ветеранов ЦАХАЛа были признаны ветеранами с инвалидностью из-за того, что они столкнулись с посттравматическим стрессовым расстройством, что на 50% больше, чем за тот же период прошлого года.

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