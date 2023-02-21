Стало известно, насколько накануне Песаха подорожает маца

Израильтян предупредили, что накануне Песаха стоимость мацы увеличиться на 20 процентов. И причиной подорожания стало увеличение стоимости муки.

Об этом сообщил телеканал «Кан-11».

В прошлом месяце комиссия по ценообразованию министерства финансов сообщила об 36,7-процентном повышении цен на продукт. Под указ о подорожании подпала и кошерная мука, находящаяся под контролем государства. В связи с этим увеличение цен на выпечку стало неизбежным. Основные производители хотели поднять стоимость мацы на 25-30 процентов, но пекарни не смогли договориться с торговыми сетями. Однако недавно договоренность была достигнута и была установлена более низкая цена.

«Курсор» писал ранее, что цены на молочные продукты в Израиле могут вырасти на 16 процентов. Такие изменения анонсируют с мая представители молочной промышленности.

Еще мы писали, что израильские поставщики получили новые прейскуранты, согласно которым стоимость куриного мяса в торговых сетях вырастет на 45 процентов.

Напомним, с февраля в Израиле резко подорожали куриные яйца. Стоимость продукта увеличилась почти на 16 процентов. Изменение цены на популярный продукт является частью соглашений с птицеводами, подписанных в июне прошлого года, основным из которых является проведение реформы в отрасли птицеводства.