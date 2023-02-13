СМИ: в Израиле может существенно вырасти цена на куриное мясо

В ближайшее время продукт поступит в торговые сети по новым ценам.

Израильские поставщики получили новые прейскуранты, согласно которым стоимость куриного мяса в торговых сетях вырастет на 45 процентов.

Об этом сообщает медиакорпорация «Кешет-12».

В ближайшее время продукт поступит в магазины по новым ценам. И перед праздником Песах также стоит ожидать роста цен на курятину.

На сайте N12 сообщается, что одновременно с рассылкой новых прайс-листов гендиректор компании «Балади» обратился к министру сельского хозяйства Ави Дихтеру с тем, чтобы попытаться найти решение, которое бы отложило повышение цен.

«Курсор» писал ранее, что 30 января во время заседания Экономического комитета высокопоставленные представители молочной промышленности заявили, что повышения цен на «молочку» избежать не удастся «в свете убытков молокозаводов и импортных барьеров». По информации СМИ, повышение составит 15,8 процента.

Еще мы писали, что популярная торговая сеть мороженого «Голда» подняла цену за свои лакомства, в частности стоимость шарика выросла на один шекель, с 18 до 19 шекелей (подорожание на 5,5 процента).

Напомним, со следующего месяца в Израиле резко подорожают куриные яйца. Стоимость продукта увеличится почти на 16 процентов.

Читайте также, что 2023 год принес израильтянам повышение цен по многим ключевым статьям расхода: электроэнергия, вода, топливо, продукты.