В Израиле выросла средняя цена на жилье

Повышение процентных ставок сократило количество сделок с недвижимостью в Израиле, но еще не привело к снижению цен.

Рост процентных ставок сократил количество сделок с недвижимостью в Израиле, но не привел к снижению цен. Молодые пары не ушли с рынка, несмотря на то, что цена средней квартиры в стране достигла рекордных 1,92 млн шекелей, что на 19,8% больше, чем за последние 12 месяцев, по данным Центрального статистического бюро, в том числе рост на 1,1% между июль-август 2022 года и август-сентябрь 2022 года.

Молодежь по-прежнему на рынке, но они предпочитают покупать квартиры за пределами центральной части Израиля, в основном на свободном рынке, а не по государственным программам. Следовательно, большинство домов было куплено в южном регионе в третьем квартале — 3 800 сделок по сравнению с 3 600 в центральном Израиле из 16 500 домов, купленных в период с июля по сентябрь.

Покупки жилья в районе Тель-Авива упали на 40% в третьем квартале 2022 года по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года. По городам наибольшее количество покупок жилья в третьем квартале было в Иерусалиме (1 123 домов), за ним следуют Беэр-Шева (1 012 дома) и Хайфа (833 домов).

Покупатели жилья в основном покупают 3-4-комнатные квартиры, причем 2/3 сделок приходится на квартиры такой площади. Средняя цена четырехкомнатной квартиры достигла 1,93 млн шекелей, что соответствует среднему показателю квартир, приобретаемых в Израиле. Средняя цена трехкомнатной квартиры составляет 1,43 млн шекелей.

Даже в Тель-Авиве есть предел росту цен на жилье. Средняя цена четырех-пятикомнатной квартиры, купленной в Тель-Авиве в третьем квартале 2022 года, была на 10-15% ниже, чем в предыдущем квартале. Однако средняя цена квартиры, купленной в Тель-Авиве в третьем квартале, все же выросла на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом за счет продаж трехкомнатных квартир.

В шести из 16 крупнейших городов Израиля средняя цена четырехкомнатной квартиры, наиболее часто продаваемого размера дома в Израиле, упала в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом, при этом наибольшее падение составило 10% в Тель-Авиве. Также были падения в Иерусалиме, Беэр-Шеве, Нетании, Ришон ле-Ционе и Бейт-Шемеш. Это падение может указывать на то, что общие цены могут начать падать, особенно с учетом того, что процентные ставки по ипотечным кредитам будут продолжать расти.

Несмотря на это, средняя цена квартиры, купленной в Израиле, выросла почти до 2 млн шекелей. Еще несколько лет назад квартира за 2 млн шекелей считалась престижной, но теперь это «просто» обычная квартира.

Ранее Курсор писал, что в Израиле подорожало страхование жилья. Решение проблемы в области страхования жилья требует создания системы, способной проверить состояние зданий.

150 миллионов шекелей: в Тель-Авиве продан участок у моря. Парковка в Тель-Авиве площадью 750 квадратных метров была продана под застройку 2 200 квадратных метров для 20 квартир.

Курсор сообщал, что Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные за июнь-август текущего года, которые показали, что в стране продолжается снижаться спрос на новую недвижимость.

Напомним, что цены на квартиры в сентябре выросли на 1,9%, показав по сравнению с прошлым годом увеличение цены 19,0%. Резкий рост процентной ставки не смог остановить движение цен.