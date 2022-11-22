Повышение тарифов на электроэнергию: СМИ выяснили новые детали

Нетаниягу пообещал накануне выборов заморозить тарифы на электроэнергию, но теперь неясно, сможет ли он выполнить свое обещание.

Предполагается, что тарифы на электроэнергию подскочат в начале 2023 года как минимум на 12% с учетом цен на уголь и после переноса повышения тарифов, которое должно было состояться в апреле.

Об этом сообщает газета «Маарив».

Согласно сообщению, в настоящее время в Управлении электроэнергетики ведутся обсуждения суммы необходимого увеличения.

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал накануне выборов заморозить тарифы на электроэнергию.

Он также добавил будут заморожены тарифы на воду и налоги на имущество, но теперь неясно, сможет ли он выполнить это обязательство.

Напомним, что Израиль запускает план по выработке солнечной электроэнергии на сельскохозяйственных угодьях. Так, власти обнародовали план по оптимизации использования сельскохозяйственных земель за счет внедрения экологически чистой солнечной электроэнергии.

План стоимостью 17 миллионов шекелей (около 5 миллионов долларов США) включает более 130 пилотных программ, которые будут распространены на общей площади около 2 квадратных километров, говорится в совместном заявлении министерств энергетики и сельского хозяйства страны.

Они пришли к выводу, что переход на экологически чистое производство электроэнергии должен справиться с климатическим кризисом, способствовать устойчивому сельскому хозяйству и обеспечить дополнительный источник дохода для израильских фермеров.

Ранее Курсор писал, что более половины израильтян страдают от лишнего веса — статистика.

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