Каменная атака на ЦАХАЛ возле Рамлы: террорист получил ранение

В пятницу силы ЦАХАЛа были атакованы палестинцами, но в ответном огне террорист получил ранение. Среди солдат потерь нет.

Палестинские террористы атаковали камнями солдат ЦАХАЛа возле Рамлы недалеко от города Бейт-Эль.

Об этом сообщает kikar.

В ответ солдаты Армии обороны Израиля начали процедуру ареста подозреваемых и открыли по ним огонь. Один из террористов серьезно ранен.

По информации палестинских СМИ, террорист получил тяжелое ранение, медики эвакуировали его для лечения.

Организация «Спасение без границ Йош» сообщила, что на блокпосту «Фокус» возле Бейт-Эля был застрелен террорист, который бросал камни в силовиков во время процедуры задержания.

Представитель ЦАХАЛа сообщил, что в пятницу несколько подозреваемых бросали камнями в солдат ЦАХАЛа возле города Бейт-Эль в районе бригады Биньямин, еще одно подразделение ЦАХАЛ, которое активно действовало в этом районе, отреагировало процедурой ареста подозреваемого, включая стрельбу по подозреваемым, потерь среди наших сил нет.

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