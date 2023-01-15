Трагедия в Рамат-Авиве: жестокое нападение на солдата ЦАХАЛа

«Семь человек избивали его, пока он лежал на земле, один из нападавших вытащил японский нож и полоснул его по голове», — рассказала сестра раненого солдата.

18-летний солдат Армии обороны Израиля стал жертвой жестокого нападения в субботу вечером в Рамат-Авиве.

Об этом сообщает Walla.

Сестра пострадавшего солдата опубликовала сообщение на Facebook в группе жителей Рамат-Авива «гимель».

Ее брат стал жертвой шокирующего нападения в субботу вечером со стороны группы подростков в Рамат-Авиве в Тель-Авиве. Драка началась, когда молодой человек попытался разъединить двух дерущихся подростков. Но после того, как он покинул место, его настигла группа людей в масках и напала на него с японским ножом.

Девушка в шоковом состоянии написала: «У нас по соседству живут монстры. Прошлой ночью мой брат вышел погулять с друзьями, увидел драку между какими-то соседскими детишками и решил их помирить. Он разнял их, они поприветствовали друг друга, а брат и его друзья продолжили путь к городскому парку. Спустя десять минут приехали семеро мальчишек из района на электровелосипедах, в масках. Они брызнули в моего брата слезоточивым газом, вытащили электрошокер и ударили брата электрическим током!!!!!!! Они били его током до тех пор, пока он не упал!!! После этого все семеро принялись избивать его, и пока он лежал на земле, беспомощный, один из них вытащил японский нож и полоснул его по голове!!!!! От уха до уха!!!! Фильм ужасов!!!»

Медицинские работники заявили, что молодой человек получил ранения средней степени тяжести. Полиция в воскресенье уже арестовала 15-летнего юношу по подозрению в участии в нападении.

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