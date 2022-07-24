Стало известно о новых трудностях Еврейского агентства в россии

Правительство российской федерации стремится сделать все для того, чтобы Еврейское агентство окончательно было закрыто в стране — члены израильской межминистерской делегации не смогли получить визы для полета в россию.

Эпопея с закрытием Еврейского агентства в россии* продолжается — российская федерация не выдала израильской межминистерской делегации визы, так что делегация в москву помогать Сохнуту уже не летит.

Ранее Лапид заявил, что сформировал специальную группу, которая на этой неделе должна была направиться в рф для того, чтобы решить вопрос с закрытием организации.

Курсор ранее писал, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».