Пресс-секретарь главы Кремля владимира путина* дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством. По его словам, это никак не может быть связано с так называемой «утечкой мозгов».
Более подробно позицию Кремля песков не стал разъяснять, а попросил обратиться в министерство юстиции рф.
Напомним, что не так давно министерство юстиции рф обратилось в Басманный суд москвы, чтобы тот прекратил деятельность Еврейского Агентства «Сохнут», которое помогает российским евреям репатриироваться в Израиль. Агентство также хотят удалить из реестра юридических лиц россии.
Возникший кризис обговорили на совещании глава правительства Яир Лапид, а также представители МИД Израиля и СНБ. В москву 25 июля вылетит делегация, чтобы провести переговоры по поводу закрытия «Сохнута».
В официальной причине, документ был предан израильской стороне, указано, что «Сохнут» помогает репатриироваться евреям, которые «заняты в науке и деловой сфере».
«Их отъезд из россии значительно снизит научный и деловой потенциал страны», — написано в документе.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!