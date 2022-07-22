В россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут»

Международная еврейская организация «Сохнут» была создана в 1929 году для содействия еврейской репатриации. С начала года число репатриантов из россии уже превысило 15 тысяч человек.

Пресс-секретарь главы Кремля владимира путина* дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством. По его словам, это никак не может быть связано с так называемой «утечкой мозгов».

Более подробно позицию Кремля песков не стал разъяснять, а попросил обратиться в министерство юстиции рф.

Напомним, что не так давно министерство юстиции рф обратилось в Басманный суд москвы, чтобы тот прекратил деятельность Еврейского Агентства «Сохнут», которое помогает российским евреям репатриироваться в Израиль. Агентство также хотят удалить из реестра юридических лиц россии.

Возникший кризис обговорили на совещании глава правительства Яир Лапид, а также представители МИД Израиля и СНБ. В москву 25 июля вылетит делегация, чтобы провести переговоры по поводу закрытия «Сохнута».

В официальной причине, документ был предан израильской стороне, указано, что «Сохнут» помогает репатриироваться евреям, которые «заняты в науке и деловой сфере».

«Их отъезд из россии значительно снизит научный и деловой потенциал страны», — написано в документе.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».