Еще одна страна резко осудила восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору

«Израиль несет полную ответственность за опасные последствия этой эскалации», — говорится в заявлении.

Иордания возмущена восхождением Бен-Гвира на Храмовую гору.

«Мы решительно осуждаем его нападение на мечеть Аль-Акса», — говорится в заявлении. Неделю назад король Абдалла предупредил, что «у нас есть красные линии, и если кто-то хочет противостоять нам — мы готовы».

Иордания добавила, что «это неприемлемое нарушение международного права и исторического и правового статус-кво в Иерусалиме и святых местах. Израиль несет полную ответственность за опасные последствия этой эскалации, которая подрывает все усилия, предпринятые для предотвращения насильственной эскалации, которая угрожает безопасности и миру».

Ранее мы писали, что посол США раскритиковал Бен-Гвира за восхождение на Храмовую гору.

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