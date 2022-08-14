Стало известно о реакции Нетаниягу на теракт в Иерусалиме

Параллельно с Лапидом, Ганцем, Либерманом и другими заявление о теракте в Иерусалиме опубликовал лидер оппозиции Нетаниягу.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу отреагировал на нападение в Иерусалиме.

«Я молюсь за покой пострадавших в результате кровавой стрельбы в Иерусалиме и благодарен крепким рукам сил безопасности за преследование террористов и их отправителей», — сказал Нетаниягу.

Напомним, что появились данные об имени арабского террориста, совершившего теракт в Иерусалиме. Это Амир Сидави, 25-летний араб, гражданин Израиля, житель восточных районов Иерусалима. Фото и подробности смотрите здесь.

«Курсор» ранее писал, что ХАМАС назвал теракт в Иерусалиме «естественной реакцией». Руководство ХАМАСа угрожает продолжением и эскалацией терактов в Иерусалиме. Боевики приветствуют террористов, стрелявших в людей в Старом городе.