Стали известны подробности о террористе, обстрелявшем ночью Иерусалим

Террористом оказался 25-летний араб, который с оружием приехал на такси в участок полиции и сдался. Таксист рассказал, где подобрал подозреваемого.

Есть данные об имени арабского террориста совершившего теракт в Иерусалиме. Это Амир Сидави, 25-летний араб, гражданин Израиля, житель восточных районов Иерусалима.

Об этом сообщил канал Медиа Архив — Израильские новости.

Он приехал на такси в полицейский участок, чтобы сдаться. Террорист оставил в такси пистолет и нож, таксист задержан для допроса, по словам водителя — он подобрал террориста возле госпиталя Шаарей Цедек, результаты будут переданы в минобороны.

«Курсор» писал о теракте в Иерусалиме: озвучены новые детали. Восемь человек ранены, в том числе двое в тяжелом состоянии, в результате обстрела автобуса недалеко от Старого города Иерусалима.

Напомним, что неизвестные террористы обстреляли автобус номер 3 между Мусорными воротами и могилой царя Давида. Все видео и первые подробности смотрите здесь.

«Курсор» ранее писал, что ХАМАС назвал теракт в Иерусалиме «естественной реакцией». Руководство ХАМАСа угрожает продолжением и эскалацией терактов в Иерусалиме. Боевики приветствуют террористов, стрелявших в людей в Старом городе.

Также мы сообщали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта. Автобус был обстрелян после того, как опустили пандус для человека в инвалидной коляске. Водитель автобуса не смог начать движение сразу после стрельбы.

Редакция писала, что заявил Ганц о теракте в Иерусалиме: Силовики схватят террористов. Министр обороны заявил, что силы безопасности действуют на местах, оцепили близлежащие районы и схватят террористов и их помощников.