Стало известно о реакции Шакед на встречу Лапида и Нетаниягу

Напомним, что бывший премьер больше года отказывался встречаться с лидерами, легитимность которых он ставил под сомнение.

Министр внутренних дел Айелет Шакед прокомментировала встречу между премьер-министром Лапидом и лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу.

«Вместе мы боремся. Вместе мы побеждаем», — сказала Шакед, поприветствовав их совещание сегодня утром.

Впервые после смещения с поста премьер-министра в июне 2021 года лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу провел встречу по вопросам безопасности с премьер-министром Яиром Лапидом, что положило конец его годичному бойкоту стандартной процедуры.

На фоне вспышки насилия в Газе Лапид в субботу еще раз пригласил бывшего премьер-министра на встречу с военным секретарем Ави Хилем, «как того требует закон», и Нетаниягу согласился.

В пятницу Силы обороны Израиля начали крупную военную операцию против палестинской террористической группировки «Исламский джихад» в Газе в ответ на то, что официальные лица назвали продолжающейся «конкретной» угрозой со стороны ПИД, направленной против израильских гражданских лиц и солдат вблизи границы.

В то время как закон предписывает, чтобы лидер оппозиции получал обновления безопасности от премьер-министра — процедура, которой следовали в течение многих лет — Нетаниягу отказывался соблюдать протокол в течение последнего года, поскольку он регулярно выступал против легитимности нынешнего коалиционного правительства.

«Курсор» ранее писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.