Стало известно о состоянии актера Ниро Леви, пострадавшего в ДТП

Актера с травмами госпитализировали в медицинское учреждение «Ихилов» после того, как он попал в автокатастрофу в Тель-Авиве.

В пятницу, 26 августа, в дорожно-транспортное происшествие в Тель-Авиве попал известный 54-летний израильский актер, звезда фильмов «друзья Яны» и «Рамзор» Ниро Леви. Сейчас его состояние стабильное, он находится под присмотром врачей.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

Известно, что актер попал в аварию, когда передвигался на своем мотоцикле по улице Шломо Горен. С тяжелыми травмами его достали в медицинский центр «Ихилов». Актер перенес экстренную операцию, сейчас его состояние стабилизировалось. Ниро Леви продолжает находиться в реанимационном отделении.

Сотрудники полиции, которые занялись расследованием обстоятельств ДТП, проверяют подозрение, что водитель тендера проехал на красный свет светофора и врезался в мотоцикл знаменитости при повороте.

Парамедик МАДА, который приехал на место аварии отметил, что актер лежал возле своего мотоцикла в полубессознательном состоянии.

«Курсор» писал ранее, что в сети опубликовано леденящее кровь видео с наездом на ребенка в Ашдоде. Мальчик выехал на дорогу, был сбит проезжающей машиной и чудом выжил.

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