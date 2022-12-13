Стало известно о состоянии подростка, раненого в школе в Реховоте

Сегодня, 13 декабря, неизвестные люди в масках ворвались в школу в Реховоте и ранили ножом 16-летнего подростка. Его состояние сейчас тяжелое, но стабильное.

Об этом сообщает Israelnationalnews.

Юношу перевели из операционной в отделение интенсивной терапии Медицинского центра «Шнайдер». Он находится на искусственной вентиляции легких и под наркозом.

Врачи отмечают, что его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция исключила мотив терроризма и арестовала четверых подозреваемых, которые совершили нападение на школу в Реховоте. Комендант района встретился с директором учебного заведения и подчеркнул, что ситуация будет в приоритете у полиции.

Еще мы писали, что в мировом суде Крайот прокуратура предъявила обвинение 16-летнему школьнику, который напал на директора школы-интерната с ножом. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение «Рамбам» в Хайфе.

Напомним, что прокуратура подала обвинительное заключение против 19-летнего молодого человека из Холона. Следствие пришло к выводу, что он напал с ножом на свою бывшую подругу и ее нового друга. Последний находится в медикаментозной коме. Ему пришлось сделать срочную операцию.