Стало известно, почему подростки жестоко избивали сверстника в парке Петах-Тиквы

Пострадавшего били ногами, руками, прутьями, пока он не начал истекать кровью.

На прошлой неделе Израиль потрясло видео, на котором группа подростков жестоко избивает сверстника в одном из парков Петах-Тиквы. В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что стало причиной конфликта.

Об этом сообщает издание News.walla.

Прокуратура Центрального округа уже выдвинула против четырех юношей обвинения. Они избивали сверстника руками, ногами, прутьям и электрошокером, пока тот не начал истекать кровью. Подросток даже пытался убежать от своих мучителей, но двое из парней помчались за ним и прижали к забору. Таким образом они хотели выяснить адрес другого подростка, которому хотели отомстить.

Но пострадавший, вскрикивая от боли, говорил, что не знает его адреса, однако подозреваемые продолжали избивать его. И все это снималось на видео и опубликовалось в сети, чтобы жертва была максимально унижена.

В полиции рассказали, что молодые люди пытались узнать адрес подростка, который был замешен в другом жестоком инциденте. Все эти события, вероятно, являются частью конфликта между молодежными группами.

В ходе предыдущего инцидента, который тоже снимался на видео, трое подросток избивали сверстника, а один из них взял страйкбольный пистолет и приставил его к голове жертвы. Этого и подростка разыскивала банда, чтобы ему отомстить. Пострадавший также был причастен к другому инциденту.

"Курсор" писал ранее, что комиссар полиции Коби Шабтай назвал инцидент с избиением подростка в Петах-Тикве "разнузданным и жестоким".