Стало известно, сколько детей в Израиле не вакцинированы против полиомиелита

От полиомиелита — инфекционного заболевания вирусной породы, которое поражает нервную систему, не привиты по меньшей мере 175 тысяч израильских детей.

Об этом сообщает 12 канал.

В минздраве настоятельно рекомендуют родителям сделать детям прививки, чтобы не подвергать риску их здоровье, а для этого с ними нужно прийти в местный медицинский центр.

Сообщение появилось после того, как департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (США) призвал жителей сделать прививку от полиомиелита перед поездкой в Израиль, где несколько детей недавно дали положительный результат на вирус.

Отметим, что полиомиелит у детей относится к разряду опасных острых инфекционных заболеваний, может иметь тяжелые последствия, включая инвалидность, и даже летальный исход. Чаще всего заболевание встречается у детей дошкольного возраста. Первые симптомы заболевания: высокая температура, усталость, головная боль, рвота, скованность мышц шеи и боль в конечностях.

«Курсор» писал ранее, что 5 марта на севере Израиля еще у двоих детей выявили вирус полиомиелита. Дети вступили в тесный контакт с 8-летним больным пациентом из района Цфата, который не был вакцинирован. Министерство начало эпидемиологическое расследование.

Еще мы писали, что представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что за последний год во всем мире увеличились случаи заболеваемости туберкулезом.