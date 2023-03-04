Стало известно, в каких городах Израиля появятся новые больницы

Также минстрой планирует построить новый город с населением 40 тысяч человек.

Министерство строительства и заселения Израиля представило программу реализации крупнейших жилищных проектов на ближайшие годы, которая включает в себя строительство новых медицинских учреждений в нескольких городах страны.

Об этом пишет издание Ice.

Всего в скором времени появится 9 новых больниц, в частности в Беер-Шеве, Кирьят-Гате, Нетании, Од а-Шароне, Харише, Модиине, Кармиэле, Кирьят-Ата и Бейт-Шемеше, а также в ведомстве хотят провести глобальную перестройку медицинского центра «Ихилов» в Тель-Авиве.

Кроме этого, программа включает строительство 4 тысяч единиц жилья в Бейт-Шеане, в результате чего население города должно увеличиться примерно на 70 процентов.

Еще минстрой планирует построить новый город с населением 40 тысяч человек на территории муниципального объединения Рамата а-Негев. Крупный населенный пункт появится на участке между Сде-Бокер и Мицпе-Рамон и он будет способствовать освоению Негева.

«Курсор» писал ранее, что израильский медицинский центр Шиба в пятый раз подряд признали одной из лучших больниц мира по версии Newsweek и Statista Inc., ведущего мирового статистического портала и поставщика отраслевых рейтингов.

Еще мы писали, что правительство намерено одобрить законопроект о хозяйственном регулировании на 2023-2024 гг., в котором есть статья, подразумевающая изменение порядка получения больничных листов.

Напомним, что аналитики ЦСБ благодаря опросу выяснили, как израильтяне воспринимают болезни, и часто ли они обращаются за медицинскими услугами.