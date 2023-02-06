Стало известно, в каких городах Израиля шанс заболеть раком выше

В среднем смертность от рака составляет 387 на 100 тысяч населения

Институт Тауба провел исследование, в ходе которого выяснилось, что в Израиле существует сильный диспаритет по смертности от онкологических заболеваний между частями населения с низкими и средними доходами.

Об этом пишет davar1.

Результаты исследования показали, что этот показатель в богатых районах страны на 20 процентов ниже, чем в других. Существенный скачок числа новых случаев заболеваемости среди мужчин был зафиксирован в таких населенных пунктах, как Кирьят-Малахи, Магар, Мигдаль ха-Эмек, Маалот-Таршиха и Тайбе. А вот пятью населенными пунктами, где больше всего увеличилось число новых случаев рака у женщин, являются Кирьят-Малахи, Тира, Акко, Рахат и Бат-Ям.

В среднем смертность от рака в Израиле составляет 387 на 100 тысяч населения. Однако если среди людей с низкими и средними доходами этот показатель поднимается до 420.

Исследователи говорят, что это может быть связано с тем, что люди с низкими доходами не имеют возможности быстрее находить лучшие возможности для лечения заболеваемости и часто проходить медицинские проверки.

«Курсор» писал ранее, что в прошлом году в нашей стране онкологические заболевания были диагностированы приблизительно у 33 тысяч пациентов, а это на 5 тысяч больше, по сравнению с показателями 2019 года.

Еще мы писали, что специалисты Медицинского центра «Вольфсон» в Холоне применили революционный метод лечения онкологического заболевания.

Напомним, что характерные признаки онкологии обычно не появляются на ранних стадиях. Но есть и один малоизвестный симптом, который крайне важно не пропустить. Врачи рекомендуют внимательно следить за состоянием своих пальцев рук, обращая внимание на любые изменения.