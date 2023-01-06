«Это сигнал»: Бен-Гвир высказался о введении санкций против ПА

«Верю, что будут предприняты дополнительные шаги против тех, кто поддерживает терроризм», — сказал он.

Министр Итамар Бен-Гвир поприветствовал решение кабинета ввести пять санкций против Палестинской администрации в связи с ее апелляцией против Израиля в Гаагском трибунале.

«Наше правое правительство дает сигнал. Мы приняли решение в кабинете принять немедленные меры против Палестинской администрации и ее лидеров. Я надеюсь и верю, что будут предприняты дополнительные шаги против тех, кто поддерживает терроризм и пытается оказать давление на Израиль».

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Кроме того, Лапид предсказал скорое падение правительства.

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