«Стереть с лица земли»: Смотрич сделал громкое заявление о Хаваре

Министр финансов Бецалель Смотрич. который также является главой крайне правой партии «Религиозный сионизм» и министром, отвечающим за гражданские дела в Иудее и Самарии при министерстве обороны, сказал, что палестинскую деревню, которая в начале этой недели стала местом кровавой расправы со стороны поселенцев, следует «стереть с лица земли».

Выступая на финансовой конференции, Смотрича спросили, почему он лайкнул твит в Твиттере, призывающий к тому, чтобы Хавара была стерта.

«Потому что я считаю, что деревню Хувара нужно стереть с лица земли, — заявил Смотрич.

«Я думаю, что государство Израиль должно уничтожить ее, а не, не дай Бог, частные лица», — сказал он.

שר האוצר @bezalelsm בראיון עמי לוועידה הפיננסית של דמרקר: ״עשיתי לייק לציוץ שקרא למחוק את הכפר חווארה, כיוון שאני חושב שאת הכפר חווארה צריך למחוק. המדינה היא זו שצריכה למחוק אותו״. pic.twitter.com/bYOC64Y1U8 — מתן חודורוב (@MatanHodorov) March 1, 2023

Напомним, что израильские поселенцы устроили бунт в Хаваре после того, как палестинский террорист расстрелял двоих поселенцев.

В ПА заявили, что один палестинец был убит и более 100 человек получили ранения в результате столкновений недалеко от Шхема в ночь на воскресенье.

По словам местного чиновника, также были сожжены десятки автомобилей и домов.

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