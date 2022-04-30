Столкновение автомобиля с верблюдом в Негеве: есть пострадавшие

19-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести в результате столкновения автомобиля с верблюдом на дороге 325 возле перекрестка Двира.
Об этом сообщает Maariv.
Вызванные на место медики МАДА и фельдшеры оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали в больницу, где медики диагностировали травмы головы и конечностей.
Также появилась информация об еще одном раненом, который получил легкие ранения и был эвакуирован в больницу.
Курсор писал ранее, что глава службы здравоохранения Израиля подверглась нападению возле своего дома. Полицейские не присутствовали на месте происшествия, несмотря на указания полиции и постановления суда о недопущении подобного. Однако, по словам Меир, все было записано на камеры наблюдения.
Также сообщалось, что в сети показали новое видео жестоких беспорядков на Храмовой горе. Беспорядки на Храмовой горе продолжаются. В сети появилось новое видео, на котором можно увидеть горящее дерево. В него попал фейерверк, запущенный арабскими погромщиками.