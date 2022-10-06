Странное заявление от Лапида крайне удивило религиозных евреев

Премьер-министр Израиля на мероприятии памяти Войны Судного дня заявил, что молящиеся вынуждены были сменить «тфилины на винтовки».

Премьер-министр Яира Лапид сделал интересное заявление о «тфилинах в Йом-Кипур».

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

На мероприятии памяти Войны Судного дня премьер-министр Израиля заявил, что во время Войны Судного дня «множество молящихся были вызваны из синагог и были вынуждены сменить талиты на военную форму, а тфилины на винтовки». В какой религии в Йом-Кипур принято накладывать тфилины Лапид не уточнил. Точно не в иудаизме.

Даже если не брать во внимание Яира Лапида, все равно речи политиков пишут (и проверяют) их советники, копирайтеры и т.д. Судя по «тфилинам в Йом-Кипур» в офис Лапида набирают по принципу «не оказаться умнее начальника».

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу высказался о неожиданном повороте в соглашении с Ливаном: Насралла пригрозил — и Лапид сдался. Израиль отверг ливанские изменения в предложении о морской границе, поставив сделку под сомнение.

Также наш сайт уже сообщал, что премьер-министр Ливана Наджиб Микати оценил договор о морской границе с Израилем. Он заявил, что соглашением предотвращается большая война в регионе.

Напомним, мы ранее писали, что Нетаниягу показал видео после выписки из больницы.