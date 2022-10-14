Стрельба по машине скорой помощи в Шхеме: врач погиб

Во время операции сил ЦАХАЛа в Шхеме возникла перестрелка с арабскими террористами. Есть погибшие среди боевиков, также пострадал один из медиков.

В пятницу, 14 октября, ЦАХАЛ проводит операцию в лагере беженцев в Шхеме. Военные действия имеют целью арест боевика ХАМАСа, которого подозревают в стрельбе по израильским военнослужащим.

В ходе операции завязалась перестрелка между израильскими солдатами и боевиками. Часть террористов укрылась за палестинской машиной “Красного полумесяца” и стреляла оттуда. В перестрелке погиб врач Абдулла Абу Тин.

חמושים פלסטינים פתחו באש לעבר כוחות צה»ל בג’נין. הכוחות השיבו באש@nurityohanan @ItayBlumental pic.twitter.com/Vjyt3Kg5ba — כאן חדשות (@kann_news) October 14, 2022

Расследование будет проведено с целью выяснить, от чьей пули погиб медик. Палестинцы обвиняют израильских военнослужащих, ЦАХАЛ говорит, что врача застрелили палестинские боевики.

Кроме того, сообщают, что погиб еще один палестинец, по некоторым данным, боевик “Исламского джихада”.

В лагере беженцев продолжается ожесточенная перестрелка.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ проводит операцию в Дженине, идут столкновения. В операции по аресту участвовали силы ЦАХАЛа, службы внутренней безопасности ШАБАК и специальные подразделения пограничной полиции под прикрытием.

Также сообщалось, что евреи стали жертвами каменного террора в Шимон а-Цадик. Два еврея получили легкие ранения из-за того, что арабы бросали в них камни в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме.

Курсор информировал, что армия обороны Израиля, которую перевели в состояние повышенной боевой готовности в преддверии праздников, в ходе столкновения с вооруженными палестинцами ликвидировала недалеко от Шхема одного террориста.