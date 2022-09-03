Стрельба в Ашдоде: появились новые подробности инцидента

Полиция Израиля разрешила к публикации информацию о мужчине, которого задержали в Ашдоде за покушение на убийство. Стал известен главный мотив.

В пятницу, 2 сентября, израильская полиция задержала мужчину, который в Ашдоде ранил человека и пытался скрыться с места преступления. Им оказался 51-летний житель города Арье Бухник.

Об этом сообщает издание Ashdodnet.

Оказалось, что 50-летний мужчина пытался убить отца молодого человека, который был виновен в смерти его 20-летнего сына Надана Бухника.

Два месяца назад Окружной суд Беэр-Шевы признал 24-летнего Томера Альфаси виновным в убийстве Надава Бухника, который умер в феврале два года назад. Молодой человек наехал на мотоцикл Бухника-младшего, после чего избил парня, а затем нанес ему ножом три удара в грудь и живот. Преступник скрылся с места происшествия, а парень в результате полученных травм скончался.

В пятницу утром, 2 сентября, отец решил отомстить за смерть сына и начал стрелять в отца его убийцы. Он сделал выстрел и попытался скрыться, но сотрудники полиции успели его задержать. Суд продлил срок ареста подозреваемого до среды, 7 сентября.

Альфаси-старшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

«Курсор» писал ранее, что мужчина получил тяжелые ранения в результате стрельбы в Лоде. Медики транспортировали его в больницу «Асаф Арофе». Полиция начала расследование обстоятельств происшедшего.