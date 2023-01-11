В Петах-Тикве произошла стрельба, ранены двое мужчин

В среду, 11 января, в Петах-Тикве произошла стрельба, в результате которой ранения получили двое мужчин. Полиция начала розыск подозреваемых.

Об этом пишет Maariv.

Инцидент произошел на улице Ха-Рав Эльбаз. Пострадавшим оказали первую помощь на месте, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Бейлинсон». Их состояние оценивают от легкой до средней степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства и разыскивают подозреваемых. Следователи считают, что вооруженное нападение имеет уголовную подоплеку.

«Курсор» писал ранее, что двое молодых людей из центральной части Израиля были арестованы по подозрению в стрельбе в доме жителя Тель-Авива, что произошло несколько месяцев назад.

Еще мы писали, что в Петах-Тикве на дороге произошла стрельба, в ходе которой ранение получил молодой мотоциклист. Мужчина в возрасте 20 лет получил ранения средней степени тяжести, но был в сознании. На место инцидента вызвали бригаду медиков, которая оказала пострадавшему первую помощь.

Напомним, что 5 января, на заправке в Ришон ле-Ционе в результате стрельбы был серьезно ранен 60-летний мужчина. Полиция разыскивает лиц, совершивших преступление.

Читайте также, что 5 января, в бедуинской деревне Зарзир на севере Израиля произошла стрельба, в результате которой ранены более 10 человек.