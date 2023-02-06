Стрельба в районе Цфата, есть смертельно раненый

40-летний мужчина был смертельно ранен в результате обстрела в районе Цфата.

Об этом сообщает Walla.

Бригада MDA провела ему сердечно-легочную реанимацию и эвакуировала его в городскую больницу Зив.

Ранее мы рассказывали, что в тюрьме Рамон заключенные террористы подняли бунт, вследствие чего произошли жестокие столкновения. В результате нескольким охранникам потребовалась медицинская помощь.

Также «Курсор» сообщал, что на трассе 581 возле Шарона на автомобиль, где находились двое пассажиров, упало дерево. Медики и парамедики MDA извлекли израильтян в полном сознании, им не потребовалась какая-либо медицинская помощь.

Помимо этого террористическая организация ХАМАС и другие группировки в Газе начали угрожать Израилю ракетным обстрелом в 00:00. Они заявили, что отомстят «за операцию в Иерихоне».

По словам посредников в Каире, ХАМАС намерен запустить ракеты в ответ на уничтожение 7 своих боевиков сегодня ночью во время израильской спецоперации в деревне Акабат-Джабер возле Йерихона. Среди уничтоженных террористов были двое, совершившие теракт на прошлой неделе в кафе на перекрестке Альмог.