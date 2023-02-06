Медики спасли двух пассажиров машины, на которую упало дерево в районе Шарона

Двух пассажиров спасли после того, как дерево упало на автомобиль на трассе 581 возле Шарона.

Об этом сообщает Maariv.

Медики и парамедики MDA извлекли израильтян из автомобиля в полном сознании. Им не потребовалась какая-либо медицинская помощь.

Это не первый случай за сегодня в Израиле, когда население пострадало от тяжелых погодных условий и сильного ветра, спровоцированного штормом «Барбара». Так, недавно стеклянная панель рухнула с высоты на голову доставщика Wolt, что чуть не убило его и окружающих. Видео с происшествием смотрите здесь.

Помимо этого ветер в Ор-Иеуде повалил много деревьев, одно из которых травмировало 13-летнюю девочку. На место происшествия прибыли парамедики МАДА, которые госпитализировали пострадавшую в медучреждение «Шиба». По словам врачей, ее состояние оценивается как легкое.

Также в Тель-Авиве и Хайфе штормовой ветер повалил деревья, повредившие припаркованные автомобили, в Ашдоде рухнул строительный лес, а в Тират а-Кармель ветер сорвал с 2-этажного дома солнечный бойлер, который после этого упал и пробил дыру в крыше.

Из-за тяжелых погодных условий в Хайфе застрял фуникулер, из-за чего туда вызвали пожарно-спасательную службу. Видео с фуникулером смотрите здесь. Эксперты предупредили израильтян о возможных проблемах с электроснабжением и попросили воздержаться от посещения лесов, ибо это может быть опасно для жизни.

Также «Курсор» сообщал, что министерство здравоохранения поделилось рекомендациями для израильтян. В первую очередь медики призывают пожилое население, родителей младенцев и детей прислушаться к советам, с которыми детально можно ознакомиться в нашем материале.

Дополнительно эксперты рассказали, ждет ли Израиль мощное землетрясение.