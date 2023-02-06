Угроза ракетного обстрела Израиля: названо время

Террористическая организация ХАМАС и другие группировки в Газе угрожают ракетным обстрелом в 00:00.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля«.

«Мы отомстим за операцию в Иерихоне», ‒ заявили террористы.

Посредники в Каире подтвердили, что ХАМАС намерен запустить ракеты в ответ на уничтожение 7 своих боевиков сегодня ночью во время израильской спецоперации в деревне Акабат-Джабер возле Йерихона. Среди уничтоженных террористов были двое, совершившие теракт на прошлой неделе в кафе на перекрестке Альмог.

Ранее мы рассказывали, что минздрав объявил о том, что жителям регионального совета Эмек Мааин и Бейт-Шеане необходимо кипятить воду перед употреблением и приготовлением пищи, что обусловлено землетрясением в Турции.

Также «Курсор» сообщал, что минздрав выпустил рекомендации для израильтян касательно опасности переохлаждения из-за ожидаемой волны зимней погоды, потому что на нашу страны обрушился сильный зимний шторм.

Помимо этого недавно назвали имя подозреваемого в жестоком изнасиловании женщины на глазах ее ребенка в Гедере.