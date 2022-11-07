Стрельба в Тайбе: мужчина находится в критическом состоянии

Команда MDA, вызванная на место происшествия, доставила раненого и еще двух пострадавших в больницу Меир в Кфар-Сабе.

Вечером в понедельник, 7 ноября, в Тайбе 30-летний мужчина получил смертельное ранение.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что команда MDA, вызванная на место происшествия, доставила его и еще двух пострадавших с проникающими ранениями в больницу Меир в Кфар-Сабе.

Ранее Курсор информировал о том, что в Хайфе во вторник, 1 ноября, 17-летний молодой человек получил ранения средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия. Это произошло на улице Левонтина.

Медики MDA и фельдшеры оказали медицинскую помощь и эвакуировали пострадавшего в больницу Рамбам.

Как сообщал Курсор, 22 октября в Иерусалиме скрывшийся с места нападения террорист, нанесший ножевое ранение и тяжело ранивший 20-летнего ультраортодоксального юношу, был обезврежен на футбольном поле в районе Шейх-Джарра.

После нападения, которое произошло в общественном парке, преступник скрылся с места происшествия, а полиция и силы безопасности некоторое время преследовали его.

Также Курсор информировал о том, что 22 октября на севере Самарии на КПП «Рейхан» произошла возможная попытка автомобильного теракта. В министерстве обороны страны отметили, что палестинец за рулем автомобильного средства с израильскими номерами, въехал в дорожное ограждение КПП «Рейхан». Водитель получил травму.

Израильские военные не открывали огонь по машине. Среди израильтян никто не пострадал.

Курсор писал ранее, что инспекторы службы безопасности задержали на контрольно-пропускном пункте «Элиаху» троих вооруженных палестинок. У молодых женщин охранники обнаружили при себе самодельный пистолет-пулемет «Карло» и прощальное письмо.