Стрельба в Восточном Иерусалиме, есть погибший ‒ СМИ

В Восточном Иерусалиме проходят беспорядки, в ходе которых погиб один из террористов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

Несколько ранее мы писали, что на КПП Шоафат начались жесткие беспорядки, участники которых запускали фейерверки посреди улицы (видео смотрите здесь).

На этом всё не закончилось, потому что пограничная полиция (МАГАВ) открыла огонь. Известно о нескольких раненых террористах, а также об одном погибшем.

«Курсор» сообщал, что на севере Израиля под колеса авто попала 10-летняя девочка, водитель скрылся.