Суд наказал мужчину, который угрожал спикеру Кнессета Амиру Охане

Суд признал виновным 45-летнего житель Тель-Авива в многочисленных угрозах спикеру Кнессета Амиру Охане и его семье. Его приговорили к общественным работам.

Об этом пишет «Israelinfo«.

В ходе заседания суд установил, что подозреваемый проживает в Тель-Авиве и работает страховым агентом. У него есть жена и трое детей. С Амиром Оханой лично он не был знаком, но писал письма с разными просьбами в его канцелярию, когда тот занимал пост министра внутренней безопасности.

Не получив ответы на свои обращения, злоумышленник нашел страницу чиновника в Instagram и в течение недели писал ему сообщения. В них мужчина оскорблял сексуальную ориентацию Оханы, а также угрожал жизни его и членов семьи.

В материалах дела говорится, что среди сообщений было следующее: «Я сожгу тебя, твоего гея и детей. Займись уже моим вопросом по поводу денег, или я вас прикончу. Дорогуша, мне нечего терять… Я сожгу тебя и твоих детей, чтобы вам было ясно… Я сожгу вас, если не получу свои деньги… и так будет лучше для вас… Моя месть тебе будет чрезвычайно жестокой…».

Так, судья мирового суда Тель-Авива Рой Пери признал мужчину виновным. Ему вынесено наказание в виде 6 месяцев общественных работ.

«Курсор» писал о скандале, который нашумел вокруг Амира Оханы. Действующий на тот момент министр внутренних дел МВД Яир Лапид обвинил политика в шпионстве ПО NSP Group и использовании его в полиции Израиля. Тогда Охана заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, но потребовал взамен от Лапида рассказать о разговорах с издателем газеты «Едиот Ахронот».