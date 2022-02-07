Охана: Мне нечего скрывать в деле о шпионаже полицией

Амир Охана заявил, что готов пройти полиграф по поводу шпионского ПО NSP Group и использования его в полиции Израиля, и отметил, что Лапид в ответ должен рассказать о разговорах с издателем газеты «Едиот Ахронот».

Депутат от Ликуда Амир Охана в ответ на требование министра иностранных дел Яира Лапида сделать его первым в расследовании утверждений о том, что полиция шпионила за политиками и другими лицами с помощью шпионских программ NSO Group, заявил, что ему «нечего скрывать».

Об этом пишет Times of Israel.

«Давайте оба пройдем полиграф: Я — по поводу NSO, а вы — по поводу ваших разговоров с [издателем газеты «Едиот Ахронот»] Арноном Мозесом, который был вычеркнут из расписания ваших встреч, чтобы никто не узнал», — заявил депутат Ликуда.

Затем он перешел на личности, называя Лапида «пустоголовым чучелом».

Курсор ранее писал, что стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Расследование показывает, что использование программного обеспечения NSO, не было «локальным» и не ограничивалось несколькими случаями. ПО стало одним из самых полезных инструментов, используемых полицией для сбора разведданных.

Также сообщалось, что министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.