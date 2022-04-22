Суд отправил 15-летнюю террористку из Хайфы в психбольницу

Как установил суд, накануне своей попытки совершить теракт девушка долго смотрела по телевизору репортаж о столкновениях в мечети Аль-Акса, а потом взяла на кухне нож и пошла «убивать евреев».

Мировой суд Хайфы решил продлить срок содержания под арестом 15-летней девушки, которая совершила теракт у здания мэрии. Юная террористка проведет следующие семь дней в психиатрической больнице.

В суде установили, что перед попыткой совершить теракт, девушка продолжительное время смотрела по телевизору видеорепортажи о беспорядках, которые устроили арабы в мечети Аль-Акса, а также об их столкновениях с полицией Израиля. Затем девушка решила взять кухонный нож и пойти на улицу, чтобы «убивать евреев».

Ранее редакция Курсора сообщала, что арабы бросают коктейли Молотова из мечети Аль-Акса в полицию.

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