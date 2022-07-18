Суд предотвратил попытку продажи квартир палестинским арабам по заниженным ценам

Суд остановил избирательную продажу исключительно арабам квартир по льготным ценам с учетом государственных субсидий. Юрсоветник при этом не занял никакой позиции.

Суд раскритиковал государство за попытку продать квартиры в Яффо по значительной скидке только арабам и отменил тендер.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Судья прокомментировал: «Поведение двусмысленное и загадочное. Странно, что государство принимает секретные решения».

«Несмотря на постановление суда — юрсоветник не занял позицию по юридическому вопросу», — добавил представитель судебного органа.

Таким образом государство продвигало субсидированное жилье исключительно для палестинских арабов и делало это тайно от всех, чтобы заранее предотвратить петиции. При этом юрсоветник вообще делает вид, что ничего не замечает, даже после решения суда.

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